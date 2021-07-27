В центре Львова ночью сгорели три машины

3 автомобиля сгорели ночью 27 июля в центре Львова, еще одну машину огонь повредил.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "27 июля в 5:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании двух автомобилей в г. Львове на ул. Пекарской. Пожар возник на открытой территории. На момент прибытия пожарных 3 автомобиля были полностью охвачены огнем, также огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль УАЗ".

Детали: Существовала угроза возгорания здания.

В 5:36 пожар ликвидировали. Три автомобиля сгорели полностью: УАЗ 3962, "Chevrolet Aveo" и "Ford Tourneo Connect". Также огонь успел уничтожить салон и лакокрасочное покрытие на площади 5 кв.м в автомобиле УАЗ.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы спецтехники и 15 спасателей.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают правоохранители.