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В центре Львова ночью сгорели три машины

Вторник, 27 июля 2021, 11:21
В центре Львова ночью сгорели три машины
Фото ГСЧС

3 автомобиля сгорели ночью 27 июля в центре Львова, еще одну машину огонь повредил.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "27 июля в 5:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании двух автомобилей в г. Львове на ул. Пекарской. Пожар возник на открытой территории. На момент прибытия пожарных 3 автомобиля были полностью охвачены огнем, также огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль УАЗ".

Детали: Существовала угроза возгорания здания.

В 5:36 пожар ликвидировали. Три автомобиля сгорели полностью: УАЗ 3962, "Chevrolet Aveo" и "Ford Tourneo Connect". Также огонь успел уничтожить салон и лакокрасочное покрытие на площади 5 кв.м в автомобиле УАЗ.

К ликвидации пожара привлекли 3 единицы спецтехники и 15 спасателей.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Украинская правда

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Темы: Львовпожаравто
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