Денісова вимагає від Москалькової дізнатися, де тримають політв’язня Приходька

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає російського омбудсмена Тетяну Москалькову підтвердити місцеперебування українського політв’язня Олега Приходька.

Джерело: Денісова у Telegram

Деталі: Досі невідоме місцезнаходження незаконно засудженого українського політв’язня, кримчанина Олега Приходька. Офіційного підтвердження, де саме на території РФ утримується громадянин України, немає з початку червня.

3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону незаконно засудив Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у 110 тисяч рублів за начебто "незаконне виготовлення вибухових речовин, спробу скоєння терористичного акту, а також підготовку до підпалу генконсульства РФ у Львові влітку 2019 року".

17 травня 2021 року Військовий апеляційний суд м. Власіха Московської області відхилив апеляційну скаргу Олега Приходька на незаконне попереднє рішення суду першої інстанції, за відсутності будь-яких достовірних доказів провини українця.

За попередньою інформацією, Олега Приходька етаповано для відбування незаконного покарання до російського м. Володимир.

Останнє відоме місце утримання нашого співгромадянина – "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области".

Пряма мова Денісової: "Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова з вимогою вжити заходів для підтвердження місцеперебування Олега Приходька, а також надати інформацію щодо стану його здоров’я, забезпечення медичною та правовою допомогою.

Також прошу Міністерство закордонних справ України забезпечити належний консульський захист під час перебування Олега Приходька на російській території.

Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на РФ, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України".