Денисова требует от Москальковой узнать, где держат политзаключенного Приходько

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает российского омбудсмена Татьяну Москалькову подтвердить местонахождение украинского политзаключенного Олега Приходько.

Источник: Денисова в Telegram

Детали: До сих пор неизвестно местонахождение незаконно осужденного украинского политзаключенного, крымчанина Олега Приходько. Официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится гражданин Украины, нет с начала июня.

3 марта 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в 110 000 рублей за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджога генконсульства РФ во Львове летом 2019 года".

17 мая 2021 года Военный апелляционный суд г. Власиха Московской области отклонил апелляционную жалобу Олега Приходько на незаконное предыдущее решение суда первой инстанции, в отсутствие каких-либо достоверных доказательств вины украинца.

По предварительной информации, Олега Приходько этапировали для отбывания незаконного наказания в российский г. Владимир.

Последнее известное место содержания нашего соотечественника – "ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ростовской области".

Прямая речь Денисовой: "Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и директору Федеральной службы исполнения наказаний России Александру Калашникову с требованием принять меры для подтверждения местонахождения Олега Приходько, а также предоставить информацию о состоянии его здоровья, обеспечении медицинской и правовой помощи.

Также прошу Министерство иностранных дел Украины обеспечить надлежащую консульскую защиту во время пребывания Олега Приходько на российской территории.

Призываю представителей международного сообщества продолжать политическое и санкционное давление на РФ, чтобы остановить преследования и судилища и освободить всех незаконно осужденных граждан Украины".