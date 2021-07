Світоліна пробилася у чвертьфінал Олімпіади в Токіо

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 фіналу особистого турніру на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Джерело: Великий теніс Україна

Деталі: У третьому колі Олімпійського турніру Світоліна перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі 5:7, 6:3, 6:4 і це вже третя трьохсетова перемога поспіль для першої ракетки України в Токіо.

Суперниці провели на корті 2 години й 38 хвилин.

Для тенісисток це був четвертий очний поєдинок (2-2).

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу Кароліна Плішкова - Каміла Джорджі.

