Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в 1/4 финала личного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Источник: Большой теннис Украина

Детали: В третьем круге Олимпийского турнира Свитолина победила греческую теннисистку Марию Саккаре 5:7, 6:3, 6:4 и это уже третья трехсетовая победа подряд для первой ракетки Украины в Токио.

Соперницы провели на корте 2 часа и 38 минут.

Для теннисисток это был четвертый очный поединок (2-2).

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова - Камила Джорджи.

Back-to-back #Olympics quarter-finals for @ElinaSvitolina!



The #UKR comes through a high-quality match against Maria Sakkari 5-7 6-3 6-4 to match her Rio 2016 performance#Tennis | #Tokyo2020 pic.twitter.com/weBXO16s7L