Україну накриють дощі та грози

28 липня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У середу вночі +15-20°, на узбережжі морів до +24°; вдень +27-32°, у південній та східній частині +30-35°; в Карпатах уночі +10-15°, вдень +21-26°.



У Києві 28 липня короткочасні дощі, грози, вночі та вранці шквали 15-20 м/с. Температура вночі +18-20°, вдень +28-30°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві вдень 28 липня найвища температура була 34,6° тепла у 1945 році, а найнижча вночі 8,4° вище нуля в 1890 році.



29 липня в Україні очікують короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, лише вночі в східній і південній частині без опадів. Вночі +15-20°; вдень +26-31°, на півдні та сході +30-36°, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У столиці у четвер – короткочасний дощ, гроза, під час грози можливі шквали 15-20 м/с. Вночі +18-20°, вдень 26-28°, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.