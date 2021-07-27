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Украину накроют дожди и грозы

Вторник, 27 июля 2021, 11:49
Украину накроют дожди и грозы
Фото agroday.com.ua

28 июня в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем ​​и в Полтавской и Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр, "Интерфакс-Украина"

Детали: В среду ночью +15-20°, на побережье морей до +24°; днем +27-32°, в южной и восточной части +30-35°; в Карпатах ночью +10-15°, днем +​​21-26°.

В Киеве 28 июля кратковременные дожди, грозы, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью +18-20°, днем ​+​28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве днем 28 июля самая высокая температура была 34,6° тепла в 1945 году, а самая низкая ночью 8,4° выше нуля в 1890 году.

29 июля в Украине ожидают кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, только ночью в восточной и южной части без осадков. Ночью +15-20°, днем +26-31°, на юге и востоке +30-36°, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице в четверг – кратковременный дождь, гроза, во время грозы возможны шквалы 15-20 м/с. Ночью +18-20°, днем +​​26-28°, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Темы: погода
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