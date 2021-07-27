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Спроби Путіна виставити українців "росіянами" приречені – заступник глави МЗС Польщі

Вівторок, 27 липня 2021, 11:57
Спроби Путіна виставити українців росіянами приречені – заступник глави МЗС Польщі

Намагання президента РФ Володимира Путіна нав’язати свою версію історії, зокрема, що українці є "росіянами" або "малоросами" не мають шансів на успіх, тому що не спираються на правду. 

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач в інтерв’ю Polskie Radio

Він нагадав, що Російська імперія намагалася нав’язати свою версію історії народам, які опинилися під її пануванням, та підкреслювати відокремленість народів Східної Європи від культури Західної Європи і створювати переваги для російської культури. 

"Звісно, ця "суперечка пам’ятей" досі триває і буде тривати. Прикладом цього є негайна реакція Володимира Путіна, який у своїй статті відразу після нашої декларації (дорожньої карти "Люблінського трикутника") прагнув показати, що українці насправді – росіяни чи малороси, як це хочуть подати нинішні ідеологи Москви… Але мені здається, що історію не можна викривити повністю, не можна змінити ніякими спробами фальшивої інтерпретації, як намагається Москва. Вони приречені на поразку, тому що не спираються на правду",  - сказав Марцін Пшидач.

Він зазначив також, що зараз Литва та Україна після періоду, коли потребували утвердження своєї окремої ідентичності та незалежності, що іноді супроводжувалось антипольськими настроями, схоже, готові визнавати спільну історію часів Речі Посполитої, яка була державою не тільки етнічних поляків, звертатися до цього досвіду та надихатися ним.

"Нині, спираючись на ці традиції, ми можемо будувати своє майбутнє… Ідея у тому, щоб Польща та Литва - повноправні члени ЄС та НАТО - об’єднувалися з Україною, яка прагне бути у цих сруктурах, багато зробила на цьому шляху і є дуже важливим елементом Східного партнерства, і використовували історичні рамки, щоб показати, скільки у нас спільних інтересів - політичних, економічних, суспільних", - зазначив глава МЗС Польщі, додавши, що йому дуже імпонує така концепція.

Нагадаємо, 12 липня президент Росії опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців", яка починається з нагадування, що "українці та росіяни – один народ, одне ціле".

В кінці червня Польща та Естонія обурилися статтею Володимира Путіна про Другу світову війну, звинувативши його у маніпуляціях історією.

"Європейська правда"

 

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Теми: ПутінПольщаРосіяМЗС
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