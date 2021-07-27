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Попытки Путина выставить украинцев "русскими" обречены – замглавы МИД Польши

Вторник, 27 июля 2021, 11:57
Попытки Путина выставить украинцев русскими обречены – замглавы МИД Польши

Попытки президента РФ Владимира Путина навязать свою версию истории, в частности, что украинцы являются "русскими" или "малороссами", не имеют шансов на успех, так как не опираются на правду.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio.

Он напомнил, что Российская империя пыталась навязать свою версию истории народов, оказавшихся под ее господством, и подчеркивать обособленность народов Восточной Европы от культуры Западной Европы и создавать преимущества для русской культуры.

"Конечно, этот "спор памятей" до сих пор продолжается и будет продолжаться. Примером этого является немедленная реакция Владимира Путина, который в своей статье сразу после нашей декларации (дорожной карты "Люблинского треугольника") стремился показать, что украинцы на самом деле - русские или малороссы, как это хотят представить нынешние идеологи Москвы... Но мне кажется, что историю нельзя исказить полностью, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации, как пытается Москва. Они обречены на поражение, потому что не опираются на правду", - сказал Марцин Пшидач.

Он отметил также, что сейчас Литва и Украина после периода, когда требовали утверждения своей отдельной идентичности и независимости, что иногда сопровождалось антипольскими настроениями, похоже, готовы признавать общую историю времен Речи Посполитой, которая была государством не только этнических поляков, обращаться к этому опыту и вдохновляться им.

"Сейчас, опираясь на эти традиции, мы можем строить свое будущее... Идея в том, чтобы Польша и Литва - полноправные члены ЕС и НАТО - объединялись с Украиной, которая стремится быть в этих структурах, много сделала на этом пути и является очень важным элементом Восточного партнерства, и использовали исторические рамки, чтобы показать, сколько у нас общих интересов - политических, экономических, общественных", - отметил глава МИД Польши.

"Европейская правда"

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Темы: ПутинПольшаРосcияМИД
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