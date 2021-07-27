Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Попытки Путина выставить украинцев "русскими" обречены – замглавы МИД Польши

Вторник, 27 июля 2021, 11:57

Попытки президента РФ Владимира Путина навязать свою версию истории, в частности, что украинцы являются "русскими" или "малороссами", не имеют шансов на успех, так как не опираются на правду.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio.

Он напомнил, что Российская империя пыталась навязать свою версию истории народов, оказавшихся под ее господством, и подчеркивать обособленность народов Восточной Европы от культуры Западной Европы и создавать преимущества для русской культуры.

"Конечно, этот "спор памятей" до сих пор продолжается и будет продолжаться. Примером этого является немедленная реакция Владимира Путина, который в своей статье сразу после нашей декларации (дорожной карты "Люблинского треугольника") стремился показать, что украинцы на самом деле - русские или малороссы, как это хотят представить нынешние идеологи Москвы... Но мне кажется, что историю нельзя исказить полностью, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации, как пытается Москва. Они обречены на поражение, потому что не опираются на правду", - сказал Марцин Пшидач.

Он отметил также, что сейчас Литва и Украина после периода, когда требовали утверждения своей отдельной идентичности и независимости, что иногда сопровождалось антипольскими настроениями, похоже, готовы признавать общую историю времен Речи Посполитой, которая была государством не только этнических поляков, обращаться к этому опыту и вдохновляться им.

"Сейчас, опираясь на эти традиции, мы можем строить свое будущее... Идея в том, чтобы Польша и Литва - полноправные члены ЕС и НАТО - объединялись с Украиной, которая стремится быть в этих структурах, много сделала на этом пути и является очень важным элементом Восточного партнерства, и использовали исторические рамки, чтобы показать, сколько у нас общих интересов - политических, экономических, общественных", - отметил глава МИД Польши.

"Европейская правда"

Темы: ПутинПольшаРосcияМИД
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 июля: новый главнокомандующий, украинцы об "едином народе"

В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию

С нардепа Брагара сняли обвинения в наркотиках: патрульных наказали

Хомчак идет с поста. Назначен новый главнокомандующий – ОП

В ЕС оценили сообразительную реакцию Киева на соглашение по "Северному потоку-2" – Politico

обновлено от 15:27СБУ пришла на главную киевскую свалку

Все новости...
Путин
Украинцы ответили Путину на тезис об "едином народе"
У Путина уверяют: Раздаем паспорта РФ на Донбассе не для аннексии ОРДЛО
У Путина заявили, что ЕС "противоречивый" по отношению к войне на Донбассе
Последние новости
22:50
В Британии наибольшее количество ежедневных случаев смерти от COVID-19 с марта
22:33
Люксембург открывается для украинцев
22:04
Новости экономики: тарифы на платных дорогах, рекордные цены на автогаз и кофе
21:52
Зеленский: 150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году
21:38
В Польше рейтинг оппозиции взлетел вверх после того как ее возглавил Туск
21:22
Новости 27 июля: новый главнокомандующий, украинцы об "едином народе"
21:03
"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Укргазвыдобування" – хочет сдержать рост тарифов
20:46
В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию
20:15
Ермак и Кулеба поедут в Вашингтон "когда-нибудь между сейчас и 30 августа" - ОП
19:57
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
Все новости...