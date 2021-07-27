Не тореадори, а "вори": кримінальних авторитетів виявили у соняшниках на кордоні з РФ

Порушники, один з яких виявився "вором в законі" на прізвисько "Леван Гальський", намагалися потрапити на територію України з Російської Федерації поза пунктом пропуску.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: 26 липня на Харківщині затримали громадянина України та двох осіб без будь-яких документів. За оперативними даними порушниками кордону є "вор в законі" на прізвисько Леван Гальський та ще один "кримінальний авторитет".

42-річний "вор в законі" – громадянин Російської Федерації – у травні цього року був включений до санкційного списку Ради національної безпеки та оборони України. Його спільник – 31-річний "кримінальний авторитет" громадянин Грузії.

Стосовно українця прикордонники склали протокол за незаконний перетин кордону та наклали штраф у розмірі 8500 грн.

Представників злочинного світу своєю чергою затримали на підставі ст. 263 кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі з ними працюють правоохоронці, вказують у ДПСУ.