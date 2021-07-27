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Пограничники обнаружили криминальных авторитетов в подсолнухах на границе с РФ

Вторник, 27 июля 2021, 12:02
Пограничники обнаружили криминальных авторитетов в подсолнухах на границе с РФ

Нарушители, один из которых оказался "вором в законе" по прозвищу "Леван Гальский", пытались попасть на территорию Украины из Российской Федерации вне пункта пропуска.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: 26 июля в Харьковской области задержали гражданина Украины и двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным нарушителями границы являются "вор в законе" по кличке Леван Гальский и еще один "криминальный авторитет".

42-летний "вор в законе" - гражданин Российской Федерации - в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник - 31-летний "криминальный авторитет" гражданин Грузии.

 

Относительно украинца пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8500 грн.

Представителей преступного мира в свою очередь задержали на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители, указывают в ГПСУ.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницасанкцииСНБО
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