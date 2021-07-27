ЄС прозвітував про нове важливе досягнення у кампанії вакцинації

Європейська комісія заявила у вівторок, що Європейський Союз перебуває на шляху до досягнення своєї мети повністю вакцинувати не менше ніж 70% дорослого населення до кінця літа – такий відсоток дорослих вже отримав першу дозу.

Про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Кіріакідес заявила, що ЄС досягнув важливої цілі: 70% дорослих отримали першу дозу і 57% повністю вакциновані. За її словами, прогнози свідчать, що до кінця літа ЄС досягне своєї мети.

Кампанія ЄС по вакцинації почалася повільно в порівнянні з такими країнами, як Велика Британія і США, через затримки з поставками вакцин, зокрема, від компанії AstraZeneca.

Однак після різкого збільшення поставок з другого кварталу, особливо вакцини Pfizer/BionTech, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС тепер входить у число світових лідерів за темпами вакцинації.

"Дельта-варіант дуже небезпечний. Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію. Для їх власного здоров'я і захисту інших", - заявила вона.

Найкраще вакцинація просувається у Західній та Північній Європі. Найбільше відстають від решти Румунія та Болгарія.