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ЕС отчитался о новом важном достижении в кампании вакцинации

Вторник, 27 июля 2021, 12:06

Европейская комиссия заявила во вторник, что Европейский Союз находится на пути к достижению своей цели полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения к концу лета - такой процент взрослых уже получил первую дозу.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Кириакидес заявила, что ЕС достиг важной цели: 70% взрослых получили первую дозу и 57% полностью вакцинированы. По ее словам, прогнозы свидетельствуют, что до конца лета ЕС достигнет своей цели.

Кампания ЕС по вакцинации началась медленно по сравнению с такими странами, как Великобритания и США, из-за задержки с поставками вакцин, в частности, от компании AstraZeneca.

Однако после резкого увеличения поставок со второго квартала, особенно вакцины Pfizer/BionTech, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС теперь входит в число мировых лидеров по темпам вакцинации.

"Дельта-вариант очень опасен. Поэтому я призываю всех, у кого есть возможность, пройти вакцинацию. Для их собственного здоровья и защиты других", - заявила она.

Лучше всего вакцинация продвигается в Западной и Северной Европе. Больше всего отстают от остальных Румыния и Болгария.

Темы: вакцинацияЕСCovid-2019коронавирус
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