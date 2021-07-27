Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На заході Німеччини стався потужний вибух, жителів просять зачинити вікна і двері

Вівторок, 27 липня 2021, 12:30

У німецькому Леверкузені на заході країні на території полігону, ймовірно, на об’єкті зі спалювання небезпечних відходів, стався потужний вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Die Welt.

За даними Chempark Leverkusen Currenta, полігону, де розташовані об'єкти хмічної промисловості, вибух з величезною кількістю диму стався у вівторок вранці з невідомих причини.

Leverkusener Anzeiger повідомляє, що вибух стався на заводі зі спалювання небезпечних відходів.

Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження "надзвичайна небезпека".

Влада попросила жителів зачинити вікна і двері. Представниця поліції Кельна, що відповідає за Леверкузен, заявила, що кілька вулиць у цьому районі були закриті.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року

Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"

В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням

З нардепа Брагара зняли звинувачення в наркотиках: патрульних покарали

Хомчак іде з посади. Призначено нового головнокомандувача – ОП

В ЄС оцінили кмітливу реакцію Києва на угоду щодо "Північного потоку-2" – Politico

Усі новини...
Останні новини
23:48
інфографікаУ США рекомендують через "Дельту" носити маски навіть вакцинованим
22:50
У Британії найбільше щоденних випадків смерті від COVID-19 з березня
22:33
Люксембург відкривається для українців
22:04
Новини економіки: тарифи на платних дорогах, рекордні ціни на автогаз та каву
21:52
Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року
21:38
У Польщі рейтинг опозиції злетів вгору після того як її очолив Туск
21:22
Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"
21:03
"Київтеплоенерго" позивається проти "Укргазвидобування" – хоче стримати зростання тарифів
20:46
В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням
20:15
Єрмак і Кулеба поїдуть до Вашингтона "колись між нині і 30 серпня" - ОП
Усі новини...