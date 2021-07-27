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На заході Німеччини стався потужний вибух, жителів просять зачинити вікна і двері

Вівторок, 27 липня 2021, 12:30
На заході Німеччини стався потужний вибух, жителів просять зачинити вікна і двері

У німецькому Леверкузені на заході країні на території полігону, ймовірно, на об’єкті зі спалювання небезпечних відходів, стався потужний вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Die Welt.

За даними Chempark Leverkusen Currenta, полігону, де розташовані об'єкти хмічної промисловості, вибух з величезною кількістю диму стався у вівторок вранці з невідомих причини.

Leverkusener Anzeiger повідомляє, що вибух стався на заводі зі спалювання небезпечних відходів.

Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження "надзвичайна небезпека".

Влада попросила жителів зачинити вікна і двері. Представниця поліції Кельна, що відповідає за Леверкузен, заявила, що кілька вулиць у цьому районі були закриті.

"Українська правда" у Threads

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