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На западе Германии произошел мощный взрыв, жителей просят закрыть окна и двери

Вторник, 27 июля 2021, 12:30

В немецком Леверкузене на западе стране на территории полигона, вероятно, на объекте по сжиганию опасных отходов, произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

По данным Chempark Leverkusen Currenta, полигона, где расположены объекты хмическими промышленности, взрыв с огромным количеством дыма произошел во вторник утром по неизвестным причинам.

Leverkusener Anzeiger сообщает, что взрыв произошел на заводе по сжиганию опасных отходов.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения "чрезвычайная опасность".

На месте работают пожарные, в том числе пожарная авиация. Пожарные команды из других районов направляются к месту взрыва.

Власти попросили жителей закрыть окна и двери. Представительница полиции Кельна, отвечающей за Леверкузен, заявила, что несколько улиц в этом районе были закрыты.

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