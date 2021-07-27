Керівникам АРМА повідомили про підозри у привласненні "воровського общака"

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів США керівництву Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та двом адвокатам.

Джерело: ДБР, заступник голови АРМА Володимир Павленко

Деталі: Державне бюро розслідувань заявляє про зловживання керівництва АРМА, викриті у співпраці зі спецпідрозділом із боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

За даними ДБР, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА (Віталій Сигидин – ред.), його заступник (Володимир Павленко), начальник управління даної установи (Вахтанг Бочорішвілі) у змові з адвокатами (Денис Сердюк і Оксана Сєрокурова) та фізичною особою (Ігор Король) заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.

"Вказані особи, на підставі підроблених судових рішень, безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення. Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи", – заявляє ДБР.

За даними УП, йдеться про 400 тисяч доларів, арештованих Національною поліцією як "воровський общак".

Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.

Підготовлено клопотання про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад.

ДБР також перевіряє причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення, пов’язаного легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Заступник голови АРМА Володимир Павленко заявив, що підозрою його намагаються змусити піти з посади: "Всі звільняються. Міністр МВС сам, верхівка СБУ не сама. І нас переконливо просили, але не переконали. Мабуть вирішили переконувати у доступний ім спосіб і чекають від нас заяв про звільнення. Заяви будуть, але не про звільнення!".

Пряма мова Павленка: "Я співчуваю слідчому, якому доводиться писати цю нісенітницю про невстановлених осіб у невстановленому місці у невстановлений час та у невстановлений спосіб. Можливо я співчуваю навіть заступнику Генерального прокурора, який підписує підозру мабуть о 5 ранку навіть не допитавши нас як свідків. Я сподіваюсь, йому стане соромно і він сам в зв'язку з цим невдовзі напише заяву про звільнення".

Читайте також: $400 тисяч і свиняча голова. Як з-під державного нагляду зник арештований бандитський общак