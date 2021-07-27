Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівникам АРМА повідомили про підозри у привласненні "воровського общака"

Вівторок, 27 липня 2021, 12:40
Керівникам АРМА повідомили про підозри у привласненні воровського общака
ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів США керівництву Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та двом адвокатам.

Джерело: ДБР, заступник голови АРМА Володимир Павленко 

Деталі: Державне бюро розслідувань заявляє про зловживання керівництва АРМА, викриті у співпраці зі спецпідрозділом із боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

За даними ДБР, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА (Віталій Сигидин – ред.), його заступник (Володимир Павленко), начальник управління даної установи (Вахтанг Бочорішвілі) у змові з адвокатами (Денис Сердюк і Оксана Сєрокурова) та фізичною особою (Ігор Король) заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.

"Вказані особи, на підставі підроблених судових рішень, безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення. Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи", – заявляє ДБР. 

 

За даними УП, йдеться про 400 тисяч доларів, арештованих Національною поліцією як "воровський общак".

 

Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. 

 

Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.

Підготовлено клопотання про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад.

 

ДБР також перевіряє причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення, пов’язаного легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.  

Заступник голови АРМА Володимир Павленко заявив, що підозрою його намагаються змусити піти з посади: "Всі звільняються. Міністр МВС сам, верхівка СБУ не сама. І нас переконливо просили, але не переконали. Мабуть вирішили переконувати у доступний ім спосіб і чекають від нас заяв про звільнення. Заяви будуть, але не про звільнення!".

Пряма мова Павленка: "Я співчуваю слідчому, якому доводиться писати цю нісенітницю про невстановлених осіб у невстановленому місці у невстановлений час та у невстановлений спосіб. Можливо я співчуваю навіть заступнику Генерального прокурора, який підписує підозру мабуть о 5 ранку навіть не допитавши нас як свідків. Я сподіваюсь, йому стане соромно і він сам в зв'язку з цим невдовзі напише заяву про звільнення".

 

Читайте також: $400 тисяч і свиняча голова. Як з-під державного нагляду зник арештований бандитський общак

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: АРМАДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
АРМА
Уряд призначив Думу головою АРМА
Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на главу АРМА відкликав підпис за переможницю
Конкурсна комісія визначила, хто очолить АРМА. В TI уже ставлять хрест на установі
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: