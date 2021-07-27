Руководителям АРМА сообщили о подозрениях в присвоении "воровского общака"

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов США руководству Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и двум адвокатам.

Источник: ГБР, заместитель главы АРМА Владимир Павленко

Детали: Государственное бюро расследований заявляет о злоупотреблениях руководства АРМА, разоблаченных в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

По данным ГБР, в течение августа-декабря 2020 годаа временно исполняющий обязанности главы АРМА (Виталий Сигидин – ред.), гго заместитель (Владимир Павленко), начальник управления данного учреждения (Вахтанг Бочоришвили) в сговоре с адвокатами (Денис Сердюк и Оксана Серокурова) и физическим лицом (Игорь Король) завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

"Указанные лица, на основании поддельных судебных решений, безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы", – заявляет ГБР.

По данным УП, речь идет о 400 тысячах долларов, арестованных Национальной полицией как "воровский общак".

Шестеро человек уведомлены о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.

Подготовлены ходатайства об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей.

ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовным преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Заместитель главы АРМА Владимир Павленко заявил, что подозрением его пытаются заставить уйти с должности: "Все увольняются. Министр МВД сам, верхушка СБУ не сама. И нас убедительно просили, но не убедили. Видимо решили убеждать доустпным им образом и ждут от нас заявлений об увольнении. Заявления будут, но не об увольнении!".

Прямая речь Павленко: "Я сочувствую следователю, которому приходится писать эту чушь о неустановленных лиц в неустановленном месте в неустановленное время и неустановленный способ. Возможно, я сочувствую даже заместителю генерального прокурора, который подписывает подозрение, видимо, в 5 утра, даже не допросив нас как свидетелей. Я надеюсь, ему станет стыдно и он сам в связи с этим вскоре напишет заявление об увольнении".

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