Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководителям АРМА сообщили о подозрениях в присвоении "воровского общака"

Вторник, 27 июля 2021, 12:40
Руководителям АРМА сообщили о подозрениях в присвоении воровского общака
ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов США руководству Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и двум адвокатам.

Источник: ГБР, заместитель главы АРМА Владимир Павленко

Детали: Государственное бюро расследований заявляет о злоупотреблениях руководства АРМА, разоблаченных в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

По данным ГБР, в течение августа-декабря 2020 годаа временно исполняющий обязанности главы АРМА (Виталий Сигидин – ред.), гго заместитель (Владимир Павленко), начальник управления данного учреждения (Вахтанг Бочоришвили) в сговоре с адвокатами (Денис Сердюк и Оксана Серокурова) и физическим лицом (Игорь Король) завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

"Указанные лица, на основании поддельных судебных решений, безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы", – заявляет ГБР.

 

По данным УП, речь идет о 400 тысячах долларов, арестованных Национальной полицией как "воровский общак".

 

Шестеро человек уведомлены о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

 

Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие продолжается.

Подготовлены ходатайства об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей.

 

ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовным преступлениям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Заместитель главы АРМА Владимир Павленко заявил, что подозрением его пытаются заставить уйти с должности: "Все увольняются. Министр МВД сам, верхушка СБУ не сама. И нас убедительно просили, но не убедили. Видимо решили убеждать доустпным им образом и ждут от нас заявлений об увольнении. Заявления будут, но не об увольнении!".

Прямая речь Павленко: "Я сочувствую следователю, которому приходится писать эту чушь о неустановленных лиц в неустановленном месте в неустановленное время и неустановленный способ. Возможно, я сочувствую даже заместителю генерального прокурора, который подписывает подозрение, видимо, в 5 утра, даже не допросив нас как свидетелей. Я надеюсь, ему станет стыдно и он сам в связи с этим вскоре напишет заявление об увольнении".

 

Читайте также: $400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АРМАГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
АРМА
Правительство назначило Думу главой АРМА
Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на главу АРМА отозвал подпись за победительницу
Конкурсная комиссия определила, кто возглавит АРМА. В TI уже ставят крест на учреждении
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: