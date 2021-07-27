Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На третьому році президентства кожен третій віддав би голос за Зеленського – опитування

Вівторок, 27 липня 2021, 13:23
На третьому році президентства кожен третій віддав би голос за Зеленського – опитування

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то у першому турі українці, які підуть на вибори і визначилися з кандидатом, найбільше підтримали би чинного президента Володимира Зеленського.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то 27,7% українців, серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, підтримали б Зеленського.

13,4% респондентів підтримали б попереднього президента Петра Порошенка, 11,4% – лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, 10,1% – нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка.

 

Дослідження проводилося 23-25 липня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2500 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийпрезидентопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: