Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На третьому році президентства кожен третій віддав би голос за Зеленського – опитування

Вівторок, 27 липня 2021, 13:23

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то у першому турі українці, які підуть на вибори і визначилися з кандидатом, найбільше підтримали би чинного президента Володимира Зеленського.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то 27,7% українців, серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, підтримали б Зеленського.

13,4% респондентів підтримали б попереднього президента Петра Порошенка, 11,4% – лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, 10,1% – нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка.

 

Дослідження проводилося 23-25 липня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2500 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%. 

Українська правда
Теми: Зеленськийпрезидентопитування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року

Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"

В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням

З нардепа Брагара зняли звинувачення в наркотиках: патрульних покарали

Хомчак іде з посади. Призначено нового головнокомандувача – ОП

В ЄС оцінили кмітливу реакцію Києва на угоду щодо "Північного потоку-2" – Politico

Усі новини...
Зеленський
Зеленський провів масові звільнення у керівництві СБУ
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо стимулювання пошуку стратегічних корисних копалин
Соціолог Євген Головаха: Україна Зеленського – це 96-й квартал
Останні новини
23:48
інфографікаУ США рекомендують через "Дельту" носити маски навіть вакцинованим
22:50
У Британії найбільше щоденних випадків смерті від COVID-19 з березня
22:33
Люксембург відкривається для українців
22:04
Новини економіки: тарифи на платних дорогах, рекордні ціни на автогаз та каву
21:52
Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року
21:38
У Польщі рейтинг опозиції злетів вгору після того як її очолив Туск
21:22
Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"
21:03
"Київтеплоенерго" позивається проти "Укргазвидобування" – хоче стримати зростання тарифів
20:46
В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням
20:15
Єрмак і Кулеба поїдуть до Вашингтона "колись між нині і 30 серпня" - ОП
Усі новини...