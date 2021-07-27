На третьому році президентства кожен третій віддав би голос за Зеленського – опитування

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то у першому турі українці, які підуть на вибори і визначилися з кандидатом, найбільше підтримали би чинного президента Володимира Зеленського.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то 27,7% українців, серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, підтримали б Зеленського.

13,4% респондентів підтримали б попереднього президента Петра Порошенка, 11,4% – лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, 10,1% – нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка.

Дослідження проводилося 23-25 липня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2500 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.