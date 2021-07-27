Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На третьем году президентства каждый третий отдал бы голос за Зеленского – опрос

Вторник, 27 июля 2021, 13:23

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то в первом туре украинцы, которые пойдут на выборы и определились с кандидатом, больше всего поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то 27,7% украинцев, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, поддержали бы Зеленского.

13,4% респондентов поддержали бы бывшего президента Петра Порошенко, 11,4% - лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 10,1% - нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко.

 

Исследование проводилось 23-25 ​​июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийпрезидентопрос
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 июля: новый главнокомандующий, украинцы об "едином народе"

В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию

С нардепа Брагара сняли обвинения в наркотиках: патрульных наказали

Хомчак идет с поста. Назначен новый главнокомандующий – ОП

В ЕС оценили сообразительную реакцию Киева на соглашение по "Северному потоку-2" – Politico

обновлено от 15:27СБУ пришла на главную киевскую свалку

Все новости...
Зеленский
Зеленский провел массовые увольнения в руководстве СБУ
Зеленский ввел в действие решение СНБО по стимулированию поиска стратегических полезных ископаемых
Социолог Евгений Головаха: Украина Зеленского – это 96-й квартал
Последние новости
22:50
В Британии наибольшее количество ежедневных случаев смерти от COVID-19 с марта
22:33
Люксембург открывается для украинцев
22:04
Новости экономики: тарифы на платных дорогах, рекордные цены на автогаз и кофе
21:52
Зеленский: 150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году
21:38
В Польше рейтинг оппозиции взлетел вверх после того как ее возглавил Туск
21:22
Новости 27 июля: новый главнокомандующий, украинцы об "едином народе"
21:03
"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Укргазвыдобування" – хочет сдержать рост тарифов
20:46
В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию
20:15
Ермак и Кулеба поедут в Вашингтон "когда-нибудь между сейчас и 30 августа" - ОП
19:57
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
Все новости...