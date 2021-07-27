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На третьем году президентства каждый третий отдал бы голос за Зеленского – опрос

Вторник, 27 июля 2021, 13:23
На третьем году президентства каждый третий отдал бы голос за Зеленского – опрос

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то в первом туре украинцы, которые пойдут на выборы и определились с кандидатом, больше всего поддержали бы действующего президента Владимира Зеленского.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то 27,7% украинцев, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, поддержали бы Зеленского.

13,4% респондентов поддержали бы бывшего президента Петра Порошенко, 11,4% - лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 10,1% - нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко.

 

Исследование проводилось 23-25 ​​июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2500 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийпрезидентопрос
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