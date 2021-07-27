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Тисячі вірян УПЦ МП прийшли на Володимирську гірку святкувати річницю хрещення Русі

Вівторок, 27 липня 2021, 13:25
Тисячі вірян УПЦ МП прийшли на Володимирську гірку святкувати річницю хрещення Русі
УП

Кілька тисяч вірян Української православної церкви Московського патріархату зібрались на Володимирській гірці, щоб відсвяткувати 1033 річницю хрещення Русі.

Джерело: кореспондентка УП з місця події

Деталі: Прихожани та священники заполонили всю гірку – від підйому на Європейській площі до самого пам’ятника Володимиру, який хрестив Київську Русь у 988 році.

Рівно о 13 годині біля пам’ятника почався молебень. Люди тримають у руках ікони та таблички з назвами своїх єпархій – Полтавська, Кіровоградська, Сумська, Херсонська тощо.

 
Українська правда

Мізерна кількість людей мають на обличчі маски.

 
Українська правда

Центральна вулиця столиці Хрещатик повністю перекрита. Поліція вибірково переглядає речі охочих пройти на гірку.

 
Українська правда

Православна церква України цього року відмовилась від традиційної ходи з нагоди хрещення Русі через карантинні обмеження.

UPD: Станом на 13:45 колона вірян вишикувалась та вирушила у напрямку Києво-Печерської лаври. За попередніми підрахунками поліції, у заході беруть участь понад 20000 громадян. 

Станом на 15.20 правоохоронці нарахували 55 тисяч учасників заходів, порушень не зафіксовано.

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: церква
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