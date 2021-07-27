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Тысячи верующих УПЦ МП пришли на Владимирскую горку праздновать годовщину крещения Руси

Вторник, 27 июля 2021, 13:25
УП

Несколько тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата собрались на Владимирской горке, чтобы отпразновать 1033 годовщину крещения Руси.

Источник: корреспондент УП с места событий

Детали: Прихожане и священники заполонили всю горку - от подъема на Европейской площади до самого памятника Владимиру, который крестил Киевскую Русь в 988 году.

Ровно в 13 часов у памятника начался молебен. Люди держат в руках иконы и таблички с названиями своих епархий - Полтавская, Кировоградская, Сумская, Херсонская и др.

Мизерное количество людей имеют на лице маски.

 
украинская правда
 
украинская правда

Центральная улица столицы Крещатик полностью перекрыта. Полиция выборочно просматривает вещи желающих пройти на горку.

 
украинская правда

Православная церковь Украины в этом году отказалась от традиционного шествия по случаю крещения Руси из-за карантинных ограничений.

UPD: По состоянию на 13:45 колонна верующих построилась и отправилась в направлении Киево-Печерской лавры. По предварительным подсчетам полиции, в мероприятии принимают участие более 20000 граждан.

По состоянию на 15.20 правоохранители насчитали 55 тысяч участников мероприятий, нарушений не зафиксировано.

Ольга Кириленко, УП
Темы: церковь
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