Тысячи верующих УПЦ МП пришли на Владимирскую горку праздновать годовщину крещения Руси
Несколько тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата собрались на Владимирской горке, чтобы отпразновать 1033 годовщину крещения Руси.
Источник: корреспондент УП с места событий
Детали: Прихожане и священники заполонили всю горку - от подъема на Европейской площади до самого памятника Владимиру, который крестил Киевскую Русь в 988 году.
Ровно в 13 часов у памятника начался молебен. Люди держат в руках иконы и таблички с названиями своих епархий - Полтавская, Кировоградская, Сумская, Херсонская и др.
Мизерное количество людей имеют на лице маски.
Центральная улица столицы Крещатик полностью перекрыта. Полиция выборочно просматривает вещи желающих пройти на горку.
Православная церковь Украины в этом году отказалась от традиционного шествия по случаю крещения Руси из-за карантинных ограничений.
UPD: По состоянию на 13:45 колонна верующих построилась и отправилась в направлении Киево-Печерской лавры. По предварительным подсчетам полиции, в мероприятии принимают участие более 20000 граждан.
По состоянию на 15.20 правоохранители насчитали 55 тысяч участников мероприятий, нарушений не зафиксировано.