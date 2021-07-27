Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тысячи верующих УПЦ МП пришли на Владимирскую горку праздновать годовщину крещения Руси

Вторник, 27 июля 2021, 13:25
Тысячи верующих УПЦ МП пришли на Владимирскую горку праздновать годовщину крещения Руси
УП

Несколько тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата собрались на Владимирской горке, чтобы отпразновать 1033 годовщину крещения Руси.

Источник: корреспондент УП с места событий

Детали: Прихожане и священники заполонили всю горку - от подъема на Европейской площади до самого памятника Владимиру, который крестил Киевскую Русь в 988 году.

Ровно в 13 часов у памятника начался молебен. Люди держат в руках иконы и таблички с названиями своих епархий - Полтавская, Кировоградская, Сумская, Херсонская и др.

Мизерное количество людей имеют на лице маски.

 
украинская правда
 
украинская правда

Центральная улица столицы Крещатик полностью перекрыта. Полиция выборочно просматривает вещи желающих пройти на горку.

 
украинская правда

Православная церковь Украины в этом году отказалась от традиционного шествия по случаю крещения Руси из-за карантинных ограничений.

UPD: По состоянию на 13:45 колонна верующих построилась и отправилась в направлении Киево-Печерской лавры. По предварительным подсчетам полиции, в мероприятии принимают участие более 20000 граждан.

По состоянию на 15.20 правоохранители насчитали 55 тысяч участников мероприятий, нарушений не зафиксировано.

Ольга Кириленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: