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Майже 2 мільйони українців в’їхали до Польщі за пів року

Вівторок, 27 липня 2021, 13:37
Майже 2 мільйони українців в’їхали до Польщі за пів року

У першому півріччі цього року 1 млн 870 тис. 387 громадян України в’їхали до Польщі, що на 23% менше аналогічного періоду 2020 року (2 млн 428 тис. 087).

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Прикордонну службу Польщі, передає "Європейська правда".

Загалом польсько-український кордон за перші шість місяців року в обидві сторони подорожуючі перетинали понад 3,5 млн разів, що на 25% менше аналогічного періоду минулого року.

При цьому українці та громадяни третіх країн становили майже 94% від усіх осіб, які перетнули кордон, а громадяни Польщі – понад 6%.

У першому півріччі цього року українсько-польський кордон перетнуло понад 1 млн 450 тис. одиниць автотранспорту, що на 13% більше аналогічного періоду минулого року. Найбільше зріс рух автобусів – на 53% (понад 50 тис.), вантажівок – на 23% (понад 431 тис.), а також особистого автотранспорту – на 8% (понад 964 тис.).

За приблизними оцінками, у Польщі може перебувати і працювати приблизно 1,5 млн громадян України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польща
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