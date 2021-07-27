Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Почти 2 миллиона украинцев въехали в Польшу за полгода

Вторник, 27 июля 2021, 13:37

В первом полугодии этого года 1 млн 870 тыс. 387 граждан Украины въехали в Польшу, что на 23% меньше аналогичного периода 2020 года (2 млн 428 тыс. 087).

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Пограничную службу Польши, передает "Европейская правда".

В целом польско-украинскую границу за первые шесть месяцев года в обе стороны путешественники пересекали более 3,5 млн раз, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года.

При этом украинцы и граждане третьих стран составляли почти 94% от всех лиц, которые пересекли границу, а граждане Польши - более 6%.

В первом полугодии этого года украинско-польскую границу пересекло более 1 млн 450 тыс. единиц автотранспорта, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего выросло движение автобусов - на 53% (более 50 тыс.), грузовиков - на 23% (более 431 тыс.), а также личного автотранспорта - на 8% (более 964 тыс.).

По приблизительным оценкам, в Польше может находиться и работать примерно 1,5 миллиона граждан Украины.

Темы: Польша
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 июля: новый главнокомандующий, украинцы об "едином народе"

В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию

С нардепа Брагара сняли обвинения в наркотиках: патрульных наказали

Хомчак идет с поста. Назначен новый главнокомандующий – ОП

В ЕС оценили сообразительную реакцию Киева на соглашение по "Северному потоку-2" – Politico

обновлено от 15:27СБУ пришла на главную киевскую свалку

Все новости...
Польша
Попытки Путина выставить украинцев "русскими" обречены – замглавы МИД Польши
В Польше умер второй украинец, пострадавший в ДТП с пьяным водителем
ДТП в Польше: один из пострадавших украинцев умер
Последние новости
22:50
В Британии наибольшее количество ежедневных случаев смерти от COVID-19 с марта
22:33
Люксембург открывается для украинцев
22:04
Новости экономики: тарифы на платных дорогах, рекордные цены на автогаз и кофе
21:52
Зеленский: 150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году
21:38
В Польше рейтинг оппозиции взлетел вверх после того как ее возглавил Туск
21:22
Новости 27 июля: новый главнокомандующий, украинцы об "едином народе"
21:03
"Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Укргазвыдобування" – хочет сдержать рост тарифов
20:46
В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию
20:15
Ермак и Кулеба поедут в Вашингтон "когда-нибудь между сейчас и 30 августа" - ОП
19:57
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
Все новости...