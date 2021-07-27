Вибух на заводі у Німеччині: двоє працівників серйозно поранені, автобани в місті перекрили

Внаслідок вибуху на заводі у Леверкузені, оператором якого є компанія Currenta, двоє працівників отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Тривають пошуки ще п’ятьох працівників, які могли перебувати у зоні вибуху.

Постраждалим надають допомогу, на місці аварії працюють пожежники, рятувальники і поліція. Причина вибуху наразі невідома.

Поліція оголосила про закриття усіх автобанів у межах міста. Це стосується доріг А1, А3 та А59.

Водночас заявили, що для мешканців Кельна, як свідчать заміри речовин у повітрі, наразі загрози немає.

Нагадаємо, вибух стався вранці 27 липня на території полігону, де розташовані об'єкти хімічної промисловості.

Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження "надзвичайна небезпека". Currenta закликала мешканців міста закривати вікна і двері.

Chempark є одним з найбільших об’єктів хімічної промисловості. У трьох точка в Леверкузені, Дормагні та Крефельд-Уердінген розташовані об’єкти понад 70 компаній.