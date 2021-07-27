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Взрыв на заводе в Германии: двое работников серьезно ранены, автобаны в городе перекрыли

Вторник, 27 июля 2021, 14:00

В результате взрыва на заводе в Леверкузене, оператором которого является компания Currenta, двое работников получили серьезные ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Продолжаются поиски еще пятерых работников, которые могли находиться в зоне взрыва.

Пострадавшим оказывают помощь на месте аварии работают пожарные, спасатели и полиция. Причина взрыва пока неизвестна.

Полиция объявила о закрытии всех автобанов в черте города. Это касается дорог А1, А3 и А59.

В то же время заявили, что для жителей Кельна, как свидетельствуют замеры веществ в воздухе, пока угрозы нет.

Напомним, взрыв произошел утром 27 июля на территории полигона, где расположены объекты химической промышленности.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения "чрезвычайная опасность". Currenta призвала жителей города закрывать окна и двери.

Chempark является одним из крупнейших объектов химической промышленности. В трех точках в Леверкузене, Дормагн5 и Крефельд-Уердинген расположены объекты более 70 компаний.

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