Взрыв на заводе в Германии: двое работников серьезно ранены, автобаны в городе перекрыли
В результате взрыва на заводе в Леверкузене, оператором которого является компания Currenta, двое работников получили серьезные ранения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Продолжаются поиски еще пятерых работников, которые могли находиться в зоне взрыва.
Пострадавшим оказывают помощь на месте аварии работают пожарные, спасатели и полиция. Причина взрыва пока неизвестна.
Полиция объявила о закрытии всех автобанов в черте города. Это касается дорог А1, А3 и А59.
В то же время заявили, что для жителей Кельна, как свидетельствуют замеры веществ в воздухе, пока угрозы нет.
Напомним, взрыв произошел утром 27 июля на территории полигона, где расположены объекты химической промышленности.
Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения "чрезвычайная опасность". Currenta призвала жителей города закрывать окна и двери.
Chempark является одним из крупнейших объектов химической промышленности. В трех точках в Леверкузене, Дормагн5 и Крефельд-Уердинген расположены объекты более 70 компаний.