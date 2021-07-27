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Українці найбільше довіряють Зеленському, а не довіряють Порошенку – опитування

Вівторок, 27 липня 2021, 14:17
Українці найбільше довіряють Зеленському, а не довіряють Порошенку – опитування
Фото Дмитра Ларіна, УП

Українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському та лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко, найбільше не довіряють – нардепам Петру Порошенку і Віктору Медведчуку.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 23-25 липня

Дослівно: "Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють – 52%. Юлії Тимошенко довіряють 31%, не довіряють – 68%". 

 

Деталі: Співголові фракції ОПЗЖ у парламенті Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 57%.

П’ятому президенту Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють – 72%, а члену ОПЗЖ Віктору Медведчуку довіряють 18%, не довіряють – 70%.

Прем’єру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 51%,  не чули про такого – 28%. 

Дослідження тривало 23-25 липня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2500 респондентів у віці від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенкосоціологія
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