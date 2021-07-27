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Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, а не доверяют Порошенко – опрос

Вторник, 27 июля 2021, 14:17
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, а не доверяют Порошенко – опрос
Фото Дмитрия Ларина, УП

Украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, а больше всего не доверяют – нардепам Петру Порошенко и Виктору Медведчуку.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-25 ​​июля

Дословно: "Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 52%. Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%".

 

Детали: Сопредседателю фракции ОПЗЖ в парламенте Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%.

Пятом президенту Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%, а члену ОПЗЖ Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют – 70%.

Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют – 51%, не слышали о таком – 28%.

Исследование проходило 23-25 ​​июля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкосоциология
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