Украинцы больше всего доверяют Зеленскому, а не доверяют Порошенко – опрос

Украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, а больше всего не доверяют – нардепам Петру Порошенко и Виктору Медведчуку.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-25 ​​июля

Дословно: "Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 52%. Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%".

Детали: Сопредседателю фракции ОПЗЖ в парламенте Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%.

Пятом президенту Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%, а члену ОПЗЖ Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют – 70%.

Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют – 51%, не слышали о таком – 28%.

Исследование проходило 23-25 ​​июля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.