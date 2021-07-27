У Грузії через спалах захворюваності повернуть частину обмежень

Керівник Національного центру з контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе заявив, що у країні повернуть низку обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За його словами, сьогодні на засіданні Координаційної ради обговорили, які додаткові заходи необхідно вжити, і дали рекомендації щодо запобігання поширенню вірусу.

"Головне - повна заборона на масові зібрання, будь то вечірка, весілля, концерт, відповідно все повинно бути припинено. Крім того, необхідно буде контролювати кордон, а також мобілізувати місця, особливо в готелях. Сьогодні Координаційна рада видала інші інструкції по мобілізації необхідної кількості кімнат, щоб про людей, як інфікованих, так і що знаходяться в контакті, у яких немає умов ізоляції, подбала держава, щоб розірвати ланцюг передачі вірусу ", - заявив Гамкрелідзе.

За його словами, активність із вакцинації є одним із важливих напрямів на шляху до перемоги над пандемією.

За добу в Грузії виявили 3666 нових випадків коронавірусу. За даними порталу datacov.moh.gov.ge, це - максимальний показник з 16 грудня минулого року.