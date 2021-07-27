В Грузии из-за вспышки заболеваемости вернут часть ограничений

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране вернут ряд ограничений из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По его словам, сегодня на заседании Координационного совета обсудили, какие дополнительные меры необходимо принять, и дали рекомендации по предотвращению распространения вируса.

"Главное - полный запрет на массовые собрания, будь то вечеринка, свадьба, концерт, соответственно все должно быть прекращено. Кроме того, необходимо будет контролировать границу, а также мобилизовать места, особенно в гостиницах. Сегодня Координационный совет выдал другие инструкции по мобилизации необходимого количества комнат, чтобы о людях, как инфицированных, так и находящихся в контакте, у которых нет условий для изоляции, позаботилось государство, чтобы разорвать цепочку передачи вируса", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, активность с вакцинацией является одним из важных направлений на пути к победе над пандемией.

За сутки в Грузии обнаружили 3666 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это - максимальный показатель с 16 декабря прошлого года.