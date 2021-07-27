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Ткаченко обіцяє "оживити" музей Пирогово, знайшов інвестора

Вівторок, 27 липня 2021, 14:53

Міністр культури та інформаційної політики анонсує "відродження" під Києвом Національного музею народної архітектури та побуту України, який у народі називають "Пирогово": допоможе державі у цьому Агроіндустріальний холдинг МХП.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Національний музей народної архітектури та побуту України. Музей просто неба. Пирогово… не тільки киянам відоме це місце, бо воно, без перебільшень, є туристичним магнітом усієї країни. 

І от сьогодні маю чудові новини: у межах президентської програми "Велика Реставрація" МКІП та МХП спільно відроджуватимуть музей "Пирогово".

Головна ідея – зробити його більш відвідуваним, модерновим, сучасним. Місцем, де постійно вируватимуть події і яке варто зберегти для майбутніх поколінь. У тому числі для усвідомлення власної ідентичності". 

Деталі: Міністр культури сподівається, що державно-приватне партнерство допоможе в ситуації, коли "80% історичних, архітектурних пам’яток потребують реставрації". 

"Маємо гарний приклад на Хортиці. На черзі – Пирогово", – зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що музей просто неба "Пирогово" зберігає спадщину XVI − XX століття, дозволяє прогулятись автентичними регіонами Середньої Наддніпрянщини, Півдня України, Слобожанщини, Полтавщини, Полісся і Карпат. 

"Тепер ми спільно зможемо оживити це місце, перетворивши на неймовірну туристичну дестинацію як для жителів України, так і іноземців", – заявив Ткаченко. 

"Почнемо з робіт над вхідною групою, на черзі − інфраструктурні питання та комунікації", – повідомив він.

Теми: Ткаченкокультура


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