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Ткаченко обещает "оживить" музей Пирогово, нашел инвестора

Вторник, 27 июля 2021, 14:53
Ткаченко обещает оживить музей Пирогово, нашел инвестора

Министр культуры и информационной политики анонсирует "возрождение" под Киевом Национального музея народной архитектуры и быта Украины, который в народе называют "Пирогово": поможет государству в этом Агроиндустриальный холдинг МХП.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины. Музей под открытым небом. Пирогово... не только киевлянам известно это место, потому что оно, без преувеличения, является туристическим магнитом всей страны.

И вот сегодня у меня отличные новости: в рамках президентской программы "Большая Реставрация" МКИП и МХП будут совместно возрождать музей "Пирогово".

Главная идея – сделать его более посещаемым, модерновым, современным. Местом, где постоянно будут бурлить события и которое следует сохранить для будущих поколений. В том числе для осознания собственной идентичности".

Детали: Министр культуры надеется, что государственно-частное партнерство поможет в ситуации, когда "80% исторических, архитектурных памятников нуждаются в реставрации".

"Есть хороший пример на Хортице. На очереди – Пирогово ", – отметил Ткаченко.

Он отметил, что музей под открытым небом "Пирогово" сохраняет наследие XVI-XX веков, позволяет прогуляться аутентичными регионами Среднего Приднепровья, юга Украины, Слобожанщины, Полтавщины, Полесья и Карпат.

"Теперь мы совместно сможем оживить это место, превратив в невероятную туристической дестинацию как для жителей Украины, так и иностранцев", – заявил Ткаченко.

"Начнем с работ над входной группой, на очереди – инфраструктурные вопросы и коммуникации", – сообщил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ткаченкокультура
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