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У Литві колишнього політика засудили до 6 років за шпигунство на користь РФ

Вівторок, 27 липня 2021, 15:02
У Литві колишнього політика засудили до 6 років за шпигунство на користь РФ

Окружний суд литовського міста Шяуляй визнав колишнього політика Альгірдаса Палецкіса винним в шпигунстві на користь Росії і засудив його до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Генеральна прокуратура пропонувала покарати Палецкіса 9 роками позбавлення волі. Вирок не є остаточним і може бути оскаржений в Апеляційному суді Литви.

Вільнюський підприємець Деймантас Бертаускас, який визнав свою провину в цій кримінальній справі і дав свідчення, звільнений від кримінальної відповідальності.

Як стверджує прокуратура, в період з лютого 2017 року до жовтня 2018 року, обвинувачені діяли у складі організованої групи з працівником російської розвідки та іншими громадянами РФ, один з яких визнаний винним у справі про події 13 січня 1991 року в Литві.

Підозрювані за грошову винагороду збирали інформацію, що цікавила російську розвідку.

У 2012 році Палецкіс був засуджений за те, що заперечував і грубо применшував факт агресії СРСР проти Литовської Республіки.

Створений 2008 року "Соціалістичний народний фронт" і його колишній керівник Палецкіс не раз згадувалися в публічних звітах розвідки про загрози національній безпеці.

Розвідка називала "Соціалістичний народний фронт" проросійською політичною партією, писала про участь представників партії в спрямованих проти США і НАТО пропагандистських акціях.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитвашпигунствоРосія
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