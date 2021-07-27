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В Литве бывшего политика приговорили к шести годам за шпионаж в пользу РФ

Вторник, 27 июля 2021, 15:02

Окружной суд литовского города Шяуляй признал бывшего политика Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Генеральная прокуратура предлагала наказать Палецкиса 9 годами лишения свободы. Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас, который признал свою вину в этом уголовном деле и дал показания, освобожден от уголовной ответственности.

Как утверждает прокуратура, в период с февраля 2017 по октябрь 2018 года, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.

Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересующую российскую разведку.

В 2012 году Палецкис был осужден за то, что отрицал и грубо преуменьшал факт агрессии СССР против Литовской Республики.

Созданный в 2008 году "Социалистический народный фронт" и его бывший руководитель Палецкис не раз упоминались в публичных отчетах разведки об угрозах национальной безопасности.

Разведка называла "Социалистический народный фронт" пророссийской политической партией, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пропагандистских акциях.

Темы: ЛитвашпионажРосcия
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