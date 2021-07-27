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СБУ прийшла на головне київське сміттєзвалище

Вівторок, 27 липня 2021, 16:40
СБУ прийшла на головне київське сміттєзвалище
Фото kst.in.ua

Робота основного сміттєвого полігону Києва тимчасово припинена у зв’язку з тим, що співробітники Служби безпеки України проводять на ньому слідчі дії.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації, ПрАТ "Київспецтранс", СБУ у коментарі "Українській правді"

Дослівно "Київспецтранс": "27 липня близько 30 співробітників СБУ прибули на полігон твердих побутових відходів № 5 для виконання слідчих дій, створивши умови, які не дозволяють полігону функціонувати у штатному режимі щодо захоронення відходів".

Деталі: У компанії додали, що полігон № 5 є об’єктом критичної інфраструктури, який забезпечує санітарну очистку міста Києва, міст Обухова, Українки, населених пунктів Обухівського району Київської області.

Тому зупинення його роботи може призвести до погіршення санітарно-епідемічної ситуації у Києві та області.

Повідомляється, що слідчі СБУ вбачають у діях службових осіб ПрАТ "Київспецтранс" стосовно захоронення відходів на полігонах № 5 та № 6 ознаки кримінального правопорушення за статтею 441 ККУ "Екоцид".

У ПрАТ "Київспецтранс" наголосили, що діють виключно в рамках українського законодавства, і що готові "надати усю необхідну інформацію, яка це підтвердить у штатному режимі, а не створюючи побутові проблеми для міста".

В СБУ повідомили УП, що проводять на полігоні огляд, а не обшук.

Силовики підкреслили, що "не блокують рух спеціальної техніки", і що їхні дії "жодним чином не перешкоджають роботі підприємства у штатному режимі", але "експлуатаційна компанія сама заблокувала рух техніки за власним бажанням".

Детальнішу інформація з цього приводу в СБУ пообіцяли надати згодом.

Для довідки: 46% компанії "Київспецтранс" належать бізнесменові Ігорю Тинному, 51% – муніципалітету Києва.

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Українська правда

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Теми: КиївСБУ
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