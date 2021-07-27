СБУ пришла на главную киевскую свалку
Работа основного мусорного полигона Киева временно прекращена в связи с тем, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят на нем следственные действия.
Источник: сайт Киевской городской государственной администрации, ЧАО "Киевспецтранс", СБУ в комментарии "Украинской правде"
Дословно "Киевспецтранс": "27 июля около 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон твердых бытовых отходов № 5 для выполнения следственных действий, создав условия, которые не позволяют полигону функционировать в штатном режиме по захоронению отходов".
Детали: В компании добавили, что полигон № 5 является объектом критической инфраструктуры, который обеспечивает санитарную очистку города Киева, городов Обухова, Украинка, населенных пунктов Обуховского района Киевской области.
Поэтому остановка его работы может привести к ухудшению санитарно-эпидемической ситуации в Киеве и области.
Сообщается, что следователи СБУ видят в действиях должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" относительно захоронения отходов на полигонах № 5 и № 6 признаки уголовного преступления по статье 441 УКУ "Экоцид".
В ЧАО "Киевспецтранс" отметили, что действуют исключительно в рамках украинского законодательства, и готовы "предоставить всю необходимую информацию, которая это подтвердит в штатном режиме, а не создавая бытовые проблемы для города".
В СБУ сообщили УП, что проводят на полигоне досмотр, а не обыск.
Силовики подчеркнули, что "не блокируют движение специальной техники", и их действия "никоим образом не препятствуют работе предприятия в штатном режиме", но "эксплуатационная компания сама заблокировала движение техники по собственному желанию".
Более подробную информация по этому поводу в СБУ пообещали предоставить позже.
Для справки: 46% компании "Киевспецтранс" принадлежат бизнесмену Игорю Тынному, 51% – муниципалитету Киева.
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