СБУ пришла на главную киевскую свалку

Работа основного мусорного полигона Киева временно прекращена в связи с тем, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят на нем следственные действия.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации, ЧАО "Киевспецтранс", СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно "Киевспецтранс": "27 июля около 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон твердых бытовых отходов № 5 для выполнения следственных действий, создав условия, которые не позволяют полигону функционировать в штатном режиме по захоронению отходов".

Детали: В компании добавили, что полигон № 5 является объектом критической инфраструктуры, который обеспечивает санитарную очистку города Киева, городов Обухова, Украинка, населенных пунктов Обуховского района Киевской области.

Поэтому остановка его работы может привести к ухудшению санитарно-эпидемической ситуации в Киеве и области.

Сообщается, что следователи СБУ видят в действиях должностных лиц ЧАО "Киевспецтранс" относительно захоронения отходов на полигонах № 5 и № 6 признаки уголовного преступления по статье 441 УКУ "Экоцид".

В ЧАО "Киевспецтранс" отметили, что действуют исключительно в рамках украинского законодательства, и готовы "предоставить всю необходимую информацию, которая это подтвердит в штатном режиме, а не создавая бытовые проблемы для города".

В СБУ сообщили УП, что проводят на полигоне досмотр, а не обыск.

Силовики подчеркнули, что "не блокируют движение специальной техники", и их действия "никоим образом не препятствуют работе предприятия в штатном режиме", но "эксплуатационная компания сама заблокировала движение техники по собственному желанию".

Более подробную информация по этому поводу в СБУ пообещали предоставить позже.

Для справки: 46% компании "Киевспецтранс" принадлежат бизнесмену Игорю Тынному, 51% – муниципалитету Киева.

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