Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Український політв'язень в РФ переніс мікроінсульт

Вівторок, 27 липня 2021, 16:21
Інвер Бекіров (зліва). Фото krymr.com

Український політв’язень Інвер Бекіров, якого утримують у російській колонії у м. Салават у Республіці Башкортостан, переніс мікроінсульт.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Як повідомив його адвокат, Інвер сам звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Лікарі діагностували мікроінсульт".

Деталі: За словами омбудсмена, попри критичний стан здоров'я ув’язненого, керівництво виправної установи планує перевести 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор через надумані порушення правил внутрішнього розпорядку.

Денісова підкреслила, що перебування у ШІЗО може закінчитися для Бекірова найгіршим.

Вона нагадала, що дії адміністрації виправної колонії порушують Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями, схвалені Економічною і Соціальною Радою ООН, та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.

Омбудсмен звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою надати необхідну медичну допомогу Бекірову, госпіталізувати його в стаціонар медзакладу, де провести кваліфіковане обстеження і подальше лікування.

Денісова також вимагає від генпрокурора Республіки Башкортостан Володимира Ведернікова притягнути адміністрацію колонії до кримінальної відповідальності.

Передісторія:

  • Інвера Бекірова у Росії безпідставно засудили до 18 років колонії за нібито "участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яку РФ вважає терористичною. Він вже шостий рік перебуває в незаконному ув’язненні.

Українська правда
Теми: Росіяполітв'язніздоров'я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден

Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року

Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"

В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням

З нардепа Брагара зняли звинувачення в наркотиках: патрульних покарали

Хомчак іде з посади. Призначено нового головнокомандувача – ОП

Усі новини...
Росія
У Литві колишнього політика засудили до 6 років за шпигунство на користь РФ
Українці відповіли Путіну на тезу про "один народ"
Спроби Путіна виставити українців "росіянами" приречені – заступник глави МЗС Польщі
Останні новини
02:32
"Найімовірніше, йдеться про умисний підпал" – директор Хортиці про пожежу в заповіднику
01:58
У Києві помер перший пацієнт зі штамом Дельта
01:17
У Держдепі виявили зображення свастики
00:38
Чотирьох жителів Мінська заарештували за білі аркуші паперу на вікнах
00:09
відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден
23:48
інфографікаУ США рекомендують через "Дельту" носити маски навіть вакцинованим
22:50
У Британії найбільше щоденних випадків смерті від COVID-19 з березня
22:33
Люксембург відкривається для українців
22:04
Новини економіки: тарифи на платних дорогах, рекордні ціни на автогаз та каву
21:52
Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року
Усі новини...