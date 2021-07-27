Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Український політв'язень в РФ переніс мікроінсульт

Вівторок, 27 липня 2021, 16:21
Український політв'язень в РФ переніс мікроінсульт
Інвер Бекіров (зліва). Фото krymr.com

Український політв’язень Інвер Бекіров, якого утримують у російській колонії у м. Салават у Республіці Башкортостан, переніс мікроінсульт.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Як повідомив його адвокат, Інвер сам звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Лікарі діагностували мікроінсульт".

Деталі: За словами омбудсмена, попри критичний стан здоров'я ув’язненого, керівництво виправної установи планує перевести 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор через надумані порушення правил внутрішнього розпорядку.

Денісова підкреслила, що перебування у ШІЗО може закінчитися для Бекірова найгіршим.

Вона нагадала, що дії адміністрації виправної колонії порушують Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями, схвалені Економічною і Соціальною Радою ООН, та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.

Омбудсмен звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою надати необхідну медичну допомогу Бекірову, госпіталізувати його в стаціонар медзакладу, де провести кваліфіковане обстеження і подальше лікування.

Денісова також вимагає від генпрокурора Республіки Башкортостан Володимира Ведернікова притягнути адміністрацію колонії до кримінальної відповідальності.

Передісторія:

  • Інвера Бекірова у Росії безпідставно засудили до 18 років колонії за нібито "участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яку РФ вважає терористичною. Він вже шостий рік перебуває в незаконному ув’язненні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполітв'язніздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: