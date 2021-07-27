Український політв'язень в РФ переніс мікроінсульт

Український політв’язень Інвер Бекіров, якого утримують у російській колонії у м. Салават у Республіці Башкортостан, переніс мікроінсульт.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: "Як повідомив його адвокат, Інвер сам звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Лікарі діагностували мікроінсульт".



Деталі: За словами омбудсмена, попри критичний стан здоров'я ув’язненого, керівництво виправної установи планує перевести 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор через надумані порушення правил внутрішнього розпорядку.

Денісова підкреслила, що перебування у ШІЗО може закінчитися для Бекірова найгіршим.

Вона нагадала, що дії адміністрації виправної колонії порушують Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями, схвалені Економічною і Соціальною Радою ООН, та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.



Омбудсмен звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою надати необхідну медичну допомогу Бекірову, госпіталізувати його в стаціонар медзакладу, де провести кваліфіковане обстеження і подальше лікування.

Денісова також вимагає від генпрокурора Республіки Башкортостан Володимира Ведернікова притягнути адміністрацію колонії до кримінальної відповідальності.

Передісторія: