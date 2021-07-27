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Украинский политзаключенный в РФ перенес микроинсульт

Вторник, 27 июля 2021, 16:21
Инвер Бекиров (слева). Фото krymr.com

Украинский политзаключенный Инвер Бекиров, которого удерживают в российской колонии в г. Салават в Республике Башкортостан, перенес микроинсульт.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: "Как сообщил его адвокат, Инвер сам обратился за помощью в медсанчасть колонии, где впоследствии потерял сознание. Врачи диагностировали микроинсульт".

Детали: По словам омбудсмена, несмотря на критическое состояние здоровья заключенного, руководство исправительного учреждения планирует перевести 58-летнего мужчину в штрафной изолятор из-за надуманных нарушений правил внутреннего распорядка.

Денисова подчеркнула, что пребывание в ШИЗО может закончиться для Бекирова плохо.

Она напомнила, что действия администрации исправительной колонии нарушают Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, одобренные Экономическим и Социальным Советом ООН, и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток.

Омбудсмен обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить необходимую медицинскую помощь Бекирову, госпитализировать его в стационар медучреждения, где провести квалифицированное обследование и дальнейшее лечение.

Денисова также требует от генпрокурора Республики Башкортостан Владимира Ведерникова привлечь администрацию колонии к уголовной ответственности.

Предыстория:

  • Инвера Бекирова в России безосновательно приговорили к 18 годам колонии за якобы "участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которую РФ считает террористической. Он уже шестой год находится в незаконном заключении.  

Украинская правда
Темы: Росcияполитзаключенныездоровье
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