Тимчасово повірена у справах США в Україні повернулася до Києва

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повернулася до Києва після двотижневої відсутності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства США.

"Раді знову вітати в Україні Тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника Держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки Тимчасового повіреного у справах США", - йдеться у повідомленні посольства на Facebook.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на посаду посла США в Україні розглядаються дві основні кандидатури - посла США в Сербії Ентоні Годфрі та посла США в Узбекистані Деніеля Розенблюма.

Джордж Кент, який тимчасово очолював місію США в Україні на період відпустки Квін, днями заявив, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата.

Нагадаємо, США визначилися із представником на першому саміті "Кримської платформи" - ним буде міністр транспорту Пітер Буттіджедж.