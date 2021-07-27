Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тимчасово повірена у справах США в Україні повернулася до Києва

Вівторок, 27 липня 2021, 16:26

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повернулася до Києва після двотижневої відсутності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства США.

"Раді знову вітати в Україні Тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника Держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки Тимчасового повіреного у справах США", - йдеться у повідомленні посольства на Facebook.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на посаду посла США в Україні розглядаються дві основні кандидатури - посла США в Сербії Ентоні Годфрі та посла США в Узбекистані Деніеля Розенблюма.

Джордж Кент, який тимчасово очолював місію США в Україні на період відпустки Квін, днями заявив, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата.

Нагадаємо, США визначилися із представником на першому саміті "Кримської платформи" - ним буде міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

Теми: СШАКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден

Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року

Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"

В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням

З нардепа Брагара зняли звинувачення в наркотиках: патрульних покарали

Хомчак іде з посади. Призначено нового головнокомандувача – ОП

Усі новини...
США
США на саміті "Кримської платформи" представлятиме міністр транспорту
США не радять подорожувати до Іспанії, Португалії та Кіпру через COVID
Обвал будинку біля Маямі: виявили останню 98-му жертву
Останні новини
02:32
"Найімовірніше, йдеться про умисний підпал" – директор Хортиці про пожежу в заповіднику
01:58
У Києві помер перший пацієнт зі штамом Дельта
01:17
У Держдепі виявили зображення свастики
00:38
Чотирьох жителів Мінська заарештували за білі аркуші паперу на вікнах
00:09
відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден
23:48
інфографікаУ США рекомендують через "Дельту" носити маски навіть вакцинованим
22:50
У Британії найбільше щоденних випадків смерті від COVID-19 з березня
22:33
Люксембург відкривається для українців
22:04
Новини економіки: тарифи на платних дорогах, рекордні ціни на автогаз та каву
21:52
Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року
Усі новини...