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Временно поверенная в делах США в Украине вернулась в Киев

Вторник, 27 июля 2021, 16:26

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев после двухнедельного отсутствия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства США.

"Рады снова приветствовать в Украине временно поверенного в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности временного поверенного в делах США", - говорится в сообщении посольства на Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что на должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры - посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниэля Розенблюма.

Джордж Кент, временно возглавлявший миссию США в Украине на период отпуска Квин, на днях заявил, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата.

Напомним, США определились с представителем на первом саммите "Крымской платформы" - им будет министр транспорта Питер Буттиджедж.

Темы: СШАКиев
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