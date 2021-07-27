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У Києві німець намагався обдурити іракця: обіцяв посвідку на проживання за гроші

Вівторок, 27 липня 2021, 16:29
У Києві німець намагався обдурити іракця: обіцяв посвідку на проживання за гроші

Столичні правоохоронці викрили громадянина Німеччини у підбурюванні до дачі хабара працівникам міграційної служби.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Громадянин Німеччини, отримавши посвідку на проживання в Україні, вирішив підзаробити і запропонував іншому іноземцю (громадянину Іраку) свою допомогу в отриманні такого ж документу. За 7 тисяч доларів США він пообіцяв вирішити це питання, при цьому 5 тисяч доларів, за його словами, призначалися співробітникам міграційної служби.

 

Під час документування перевірялась версія щодо причетності службових осіб міграційної служби, але вона не знайшла свого підтвердження. Іноземець діяв самостійно".

Деталі: Правоохоронці затримали громадянина Федеративної Республіки Німеччина за підозрою у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовим особам Державної міграційної служби.

 

Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Досудове слідство триває.

Українська правда

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