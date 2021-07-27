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В Киеве немец пытался обмануть иракца: обещал вид на жительство за деньги

Вторник, 27 июля 2021, 16:29

Столичные правоохранители разоблачили гражданина Германии в подстрекательстве к даче взятки работникам миграционной службы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Гражданин Германии, получив вид на жительство в Украине, решил подзаработать и предложил другому иностранцу (гражданину Ирака) свою помощь в получении такого же документа. За 7 тысяч долларов США он пообещал решить этот вопрос, при этом 5 тысяч долларов, по его словам, предназначались сотрудникам миграционной службы.

 

Во время документирования проверялась версия о причастности должностных лиц миграционной службы, но она не нашла своего подтверждения. Иностранец действовал самостоятельно".

Детали: Правоохранители задержали гражданина Федеративной Республики Германия по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам Государственной миграционной службы.

 

Сейчас задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - ночной домашний арест.

Досудебное следствие продолжается.

Украинская правда
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