В Киеве немец пытался обмануть иракца: обещал вид на жительство за деньги

Столичные правоохранители разоблачили гражданина Германии в подстрекательстве к даче взятки работникам миграционной службы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Гражданин Германии, получив вид на жительство в Украине, решил подзаработать и предложил другому иностранцу (гражданину Ирака) свою помощь в получении такого же документа. За 7 тысяч долларов США он пообещал решить этот вопрос, при этом 5 тысяч долларов, по его словам, предназначались сотрудникам миграционной службы.

Во время документирования проверялась версия о причастности должностных лиц миграционной службы, но она не нашла своего подтверждения. Иностранец действовал самостоятельно".

Детали: Правоохранители задержали гражданина Федеративной Республики Германия по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам Государственной миграционной службы.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - ночной домашний арест.

Досудебное следствие продолжается.