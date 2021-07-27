У Білорусі "Белсат" і його соцмережі визнали екстремістськими: за репост – арешт
У Білорусі сайт і всі соціальні мережі телеканалу "Белсат" визнали екстремістськими.
Джерело: МВС Білорусі в Telegram
Дослівно МВС Білорусі: "Інформаційні ресурси "Белсат" визнані екстремістськими. Таке рішення прийнято 27 липня судом Залізничного району Гомеля".
Деталі: Відзначається, що підставою для цього стали матеріали перевірки управління ГУБОЗіК МВС по Гомельській області.
У МВС нагадали, що "поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту".
Белсат – польський супутниковий телеканал, що транслюється в основному білоруською мовою. Канал активно висвітлював протести, які спалахнули в Білорусі після виборів президента влітку 2020 року.
Передісторія:
- У Білорусі триває черговий наступ на свободу ЗМІ. У травні заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменше 15 з них затримали.
- 24 травня самопроголошений президент Олександр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.