У Білорусі "Белсат" і його соцмережі визнали екстремістськими: за репост – арешт

У Білорусі сайт і всі соціальні мережі телеканалу "Белсат" визнали екстремістськими.

Джерело: МВС Білорусі в Telegram

Дослівно МВС Білорусі: "Інформаційні ресурси "Белсат" визнані екстремістськими. Таке рішення прийнято 27 липня судом Залізничного району Гомеля".

Фото з Telegram

Деталі: Відзначається, що підставою для цього стали матеріали перевірки управління ГУБОЗіК МВС по Гомельській області.

У МВС нагадали, що "поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту".

Белсат – польський супутниковий телеканал, що транслюється в основному білоруською мовою. Канал активно висвітлював протести, які спалахнули в Білорусі після виборів президента влітку 2020 року.

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