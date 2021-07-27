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У Білорусі "Белсат" і його соцмережі визнали екстремістськими: за репост – арешт

Вівторок, 27 липня 2021, 17:07
Фото belsat.eu

У Білорусі сайт і всі соціальні мережі телеканалу "Белсат" визнали екстремістськими.

Джерело: МВС Білорусі в Telegram

Дослівно МВС Білорусі: "Інформаційні ресурси "Белсат" визнані екстремістськими. Таке рішення прийнято 27 липня судом Залізничного району Гомеля". 

 
Фото з Telegram 

Деталі: Відзначається, що підставою для цього стали матеріали перевірки управління ГУБОЗіК МВС по Гомельській області.

У МВС нагадали, що "поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту".

Белсат – польський супутниковий телеканал, що транслюється в основному білоруською мовою. Канал активно висвітлював протести, які спалахнули в Білорусі після виборів президента влітку 2020 року.

Передісторія: 

  • У Білорусі триває черговий наступ на свободу ЗМІ. У травні заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменше 15 з них затримали.
  • 24 травня самопроголошений президент Олександр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

Українська правда
Теми: БілорусьЗМІ


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