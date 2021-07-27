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В Беларуси "Белсат" и его соцсети признали экстремистскими: за репост – арест

Вторник, 27 июля 2021, 17:07
В Беларуси Белсат и его соцсети признали экстремистскими: за репост – арест
Фото belsat.eu

В Беларуси сайт и все социальные сети телеканала "Белсат" признали экстремистскими.

Источник: МВД Беларуси в Telegram  

Дословно МВД Беларуси: "Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля". 

 
Фото с Telegram 

Детали: Отмечается, что основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.

В МВД напомнили, что "распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста".

Белсат – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.

Предыстория: 

  • В Беларуси продолжается очередное наступление на свободу СМИ. В мае заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.
  • 24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство, которые еще больше ограничивают свободу СМИ и фактически запрещают протесты.

Украинская правда

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Темы: БеларусьСМИ
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