В Беларуси "Белсат" и его соцсети признали экстремистскими: за репост – арест

В Беларуси сайт и все социальные сети телеканала "Белсат" признали экстремистскими.

Источник: МВД Беларуси в Telegram

Дословно МВД Беларуси: "Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля".

Фото с Telegram

Детали: Отмечается, что основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.



В МВД напомнили, что "распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста".

Белсат – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.

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