В Беларуси "Белсат" и его соцсети признали экстремистскими: за репост – арест
В Беларуси сайт и все социальные сети телеканала "Белсат" признали экстремистскими.
Источник: МВД Беларуси в Telegram
Дословно МВД Беларуси: "Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля".
Детали: Отмечается, что основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.
В МВД напомнили, что "распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста".
Белсат – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.
Предыстория:
- В Беларуси продолжается очередное наступление на свободу СМИ. В мае заблокировали портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов, а к редакторам пришли с обысками. В итоге как минимум 15 из них задержали.
- 24 мая самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подписал изменения в законодательство, которые еще больше ограничивают свободу СМИ и фактически запрещают протесты.