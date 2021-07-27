70 тисяч доларів за посаду в "Укрзалізниці": посередник хабарника постане перед судом

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який виступив посередником під час передачі неправомірної вигоди першому заступнику начальника одного з департаментів ПАТ "Укрзалізниця".

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, у липні 2017 році до ПАТ "Українська залізниця" звернувся громадянин, який виявив бажання працевлаштуватися на вакантну посаду начальника одного із управлінь регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Дізнавшись про це, перший заступник начальника одного з департаментів "Укрзалізниці" наказав спільнику розшукати цього громадянина та запропонувати йому умови працевлаштування.

Зокрема за вакантну посаду громадянину пропонувалось передати першому заступнику начальника департаменту 30 тисяч доларів США.

Через деякий час вказаний посадовець збільшив вимоги та зажадав ще 40 тисяч доларів США за допомогу у працевлаштуванні.

Посадовця затримали на "гарячому" у приміщені столичного ресторану після одержання ним 69,1 тис. доларів США у вересні 2017 року. Обвинувальний акт щодо нього перебуває на розгляді суду з 2018 року.

Посередник тривалий час переховувався від слідства та невдовзі правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження.

Наразі обвинувальний акт стосовно пособника скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті.