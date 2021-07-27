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70 тысяч долларов за должность в "Укрзализныце": посредник предстанет перед судом

Вторник, 27 июля 2021, 17:19

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который выступил посредником при передаче неправомерной выгоды первому заместителю начальника одного из департаментов ОАО "Укрзализныця".

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, в июле 2017 года в ОАО "Укрзализныця" обратился гражданин, который изъявил желание трудоустроиться на вакантную должность начальника одного из управлений регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Узнав об этом, первый заместитель начальника одного из департаментов "Укрзализныци" приказал сообщнику разыскать этого гражданина и предложить ему условия трудоустройства.

В частности, по вакантную должность гражданину предлагалось передать первому заместителю начальника департамента 30 тысяч долларов США.

Через некоторое время указанное должностное увеличил требования и потребовал еще 40 000 долларов США за помощь в трудоустройстве.

Чиновника задержали с поличным в помещении столичного ресторана после получения им 69,1 тыс. долларов США в сентябре 2017 года. Обвинительный акт в отношении него находится на рассмотрении суда с 2018 года.

Посредник длительное время скрывался от следствия, но правоохранителям удалось установить его местонахождение.

Сейчас обвинительный акт в отношении сообщника направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Украинская правда
Темы: взяткаУкрзализныцяпрокуратура
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