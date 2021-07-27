Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

70 тысяч долларов за должность в "Укрзализныце": посредник предстанет перед судом

Вторник, 27 июля 2021, 17:19
70 тысяч долларов за должность в Укрзализныце: посредник предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который выступил посредником при передаче неправомерной выгоды первому заместителю начальника одного из департаментов ОАО "Укрзализныця".

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, в июле 2017 года в ОАО "Укрзализныця" обратился гражданин, который изъявил желание трудоустроиться на вакантную должность начальника одного из управлений регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Узнав об этом, первый заместитель начальника одного из департаментов "Укрзализныци" приказал сообщнику разыскать этого гражданина и предложить ему условия трудоустройства.

В частности, по вакантную должность гражданину предлагалось передать первому заместителю начальника департамента 30 тысяч долларов США.

Через некоторое время указанное должностное увеличил требования и потребовал еще 40 000 долларов США за помощь в трудоустройстве.

Чиновника задержали с поличным в помещении столичного ресторана после получения им 69,1 тыс. долларов США в сентябре 2017 года. Обвинительный акт в отношении него находится на рассмотрении суда с 2018 года.

Посредник длительное время скрывался от следствия, но правоохранителям удалось установить его местонахождение.

Сейчас обвинительный акт в отношении сообщника направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: взяткаУкрзализныцяпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
взятка
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: