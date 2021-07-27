До Німеччини на лікування вирушили 15 українських військових, поранених на Донбасі

На лікування до Німеччини відправилися 15 українських військових, які були поранені під час бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило посольство Німеччини в Україні.

"Сьогодні літак бундесверу приземлився в аеропорту "Бориспіль". Його місія - евакуація поранених військовослужбовців ЗСУ до Німеччини. Зараз здійснюватиметься евакуація 15 військовослужбовців, які страждають від тривалих пошкоджень унаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

Поранені бійці ЗСУ полетіли до Німеччини на спеціально оснащеному медичному літаку.