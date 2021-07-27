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До Німеччини на лікування вирушили 15 українських військових, поранених на Донбасі

Вівторок, 27 липня 2021, 18:52

На лікування до Німеччини відправилися 15 українських військових, які були поранені під час бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило посольство Німеччини в Україні.

"Сьогодні літак бундесверу приземлився в аеропорту "Бориспіль". Його місія - евакуація поранених військовослужбовців ЗСУ до Німеччини. Зараз здійснюватиметься евакуація 15 військовослужбовців, які страждають від тривалих пошкоджень унаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій", - йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

Поранені бійці ЗСУ полетіли до Німеччини на спеціально оснащеному медичному літаку.



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