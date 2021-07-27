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В Германию на лечение отправились 15 украинских военных, раненых на Донбассе

Вторник, 27 июля 2021, 18:52

На лечение в Германию отправились 15 украинских военных, которые были ранены во время боевых действий на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило посольство Германии в Украине.

"Сегодня самолет бундесвера приземлился в аэропорту "Борисполь". Его миссия - эвакуация раненых военнослужащих ВСУ в Германию. Сейчас осуществляться эвакуация 15 военнослужащих, страдающих от длительных повреждений вследствие огнестрельных ранений и взрывов во время боевых действий", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Раненые бойцы ВСУ полетели в Германию на специально оборудованном медицинском самолете.

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