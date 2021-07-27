У заповіднику Хортиця сталася пожежа – знищено гектар лісу
Вівторок, 27 липня 2021, 19:26
Поліція проводить перевірку за фактом пожежі в Національному заповіднику Хортиця, під час якої знищено близько 1 гектару лісового масиву.
Джерело: Відділ комунікації поліції Запорізької області
Деталі: 27 липня близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Національного заповідника Хортиця сталася пожежа.
Близько 14:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 15:40 ліквідувати. За попередніми даними, вогнем пошкоджено близько одного гектару землі, постраждалих немає.
Поліція встановлює обставини та причини пожежі.
Українська правда