У заповіднику Хортиця сталася пожежа – знищено гектар лісу

Поліція проводить перевірку за фактом пожежі в Національному заповіднику Хортиця, під час якої знищено близько 1 гектару лісового масиву.

Джерело: Відділ комунікації поліції Запорізької області

Деталі: 27 липня близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Національного заповідника Хортиця сталася пожежа.

Близько 14:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 15:40 ліквідувати. За попередніми даними, вогнем пошкоджено близько одного гектару землі, постраждалих немає.

Поліція встановлює обставини та причини пожежі.