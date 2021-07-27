В заповеднике Хортица произошел пожар – уничтожен гектар леса

Полиция проводит проверку по факту пожара в Национальном заповеднике Хортица, во время которого уничтожено около 1 гектара лесного массива.

Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области

Детали: 27 июля около 13:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Национального заповедника Хортица произошел пожар.

Около 14:50 пожар удалось локализовать, а в 15:40 ликвидировать. По предварительным данным, огнем повреждено около одного гектара земли, пострадавших нет.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины пожара.