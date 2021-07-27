Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В заповеднике Хортица произошел пожар – уничтожен гектар леса

Вторник, 27 июля 2021, 19:26

Полиция проводит проверку по факту пожара в Национальном заповеднике Хортица, во время которого уничтожено около 1 гектара лесного массива.

Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области

Детали: 27 июля около 13:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Национального заповедника Хортица произошел пожар.

Около 14:50 пожар удалось локализовать, а в 15:40 ликвидировать. По предварительным данным, огнем повреждено около одного гектара земли, пострадавших нет.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины пожара.

 

Украинская правда
Темы: Запорожская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдепе обнаружили изображения свастики

видеоУ Путина есть ядерное оружие, нефть и больше ничего – Байден

Зеленский: 150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году

Новости 27 июля: новый главнокомандующий, украинцы об "едином народе"

В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию

С нардепа Брагара сняли обвинения в наркотиках: патрульных наказали

Все новости...
Запорожская область
В Бердянске за несколько часов выпало 126 мм осадков: 2 человека погибли
В Мелитополе умер пострадавший от взрыва на предприятии
На предприятии в Мелитополе произошел взрыв, двое пострадавших
Последние новости
04:52
Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки почти 400 нарушений "тишины" в Донецкой области
04:15
Военные США нанесли более десятка авиаударов по "Талибану"
03:24
Байден заявил об угрозе "настоящей войны" из-за кибератак
02:32
"Вероятно, речь идет об умышленном поджоге" – директор Хортицы о пожаре в заповеднике
01:58
В Киеве умер первый пациент со штаммом Дельта
01:17
В Госдепе обнаружили изображения свастики
00:38
Четырех жителей Минска арестовали за белые листы бумаги на окнах
00:09
видеоУ Путина есть ядерное оружие, нефть и больше ничего – Байден
23:48
инфографикаВ США рекомендуют из-за "Дельты" носить маски даже вакцинированным
22:50
В Британии наибольшее количество ежедневных случаев смерти от COVID-19 с марта
Все новости...