У Польщі рейтинг опозиції злетів вгору після того як її очолив Туск

Рейтинг найбільшої опозиційної сили Польщі, "Громадянської коаліції", продемонстрував двозначне зростання, її відставання від правлячої партії "Право і справедливість" скорочується.

Про це свідчать результати опитування інституту IBRiS для порталу Onet, пише "Європейська правда".

За "Право і справедливість" досі готова голосувати найбільша кількість поляків – 33,6% опитаних. Рейтинги керівної партії лишилися без змін.

За "Громадянську коаліцію" готові віддати голоси 26,2% респондентів – у порівнянні з попереднім опитуванням у кінці червня рейтинг опозиційної сили зріс на понад 10 процентрих пунктів.

Як зазначається, виразна зміна електоральних настроїв спостерігається з поверненням у політику колишнього польського прем'єра Дональда Туска, який на початку липня очолив в "Громадянську коаліцію".

Розрив між двома основними політичними силами Польщі скоротився з 15,6 процентрих пунктів до 7,4 процентних пунктів.

Найбільші втрати демонструє опозиційний рух Шимона Головні "Польща 2050" - рейтинг впав на 7 процентних пунктів. За нього готові віддати голоси 10,9% опитаних.

Ще понад 7% респондентів висловили підтримку "Лівиці" і понад 5% - ультраправій "Конфедерації".

Читайте також Дональд для Польщі: чи зможе повернення Туска змінити владу в країні